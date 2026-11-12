Realiza Gobernador con entrega de grandes obras

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 11 de noviembre de 2026.- Con la entrega del bulevar Arturo Berrueto González en Saltillo, en el que se invirtieron 76.6 millones de pesos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas inició la entrega de las grandes obras que se están ejecutando este año en todas las regiones de Coahuila.

"¡Seguimos entregando Grandes Obras! Desde el poniente de Saltillo entregamos el Bulevar Las Torres- Arturo Berrueto González, que conecta con la ampliación que construimos del Bulevar Nazario, con una inversión global de 400 millones de pesos. En equipo con nuestro alcalde Javier Díaz, mejoramos la movilidad y la calidad de vida de las familias de la capital de Coahuila", destacó el gobernador.

¿Qué obras se entregarán próximamente?

Manolo Jiménez anunció que en las próximas semanas se entregará, de igual manera, la ampliación de la carretera a Derramadero, en la región Sureste, vialidad en la que se han invertido alrededor de mil millones de pesos en total y que es otro de los compromisos adquiridos durante su campaña.

Además, en los próximos días se entregará el sistema vial Abastos – Independencia, en la región Laguna. Estas obras se suman a la ya entregada primera etapa de la Expo Coahuila, proyecto que se entregó el pasado mes de octubre.

Recordó que además se están construyendo el Paso Inferior Fundadores-Santa Lucía, la ampliación del bulevar Vito Alessio Robles-Cedros y la ampliación de la prolongación del bulevar Los Valdés-Obispo Villalobos en la región Sureste; el bulevar La Joya-La Partida; el Sistema Vial Revolución-Vasconselos y el gran programa de pavimentación y drenaje de Torreón en La Laguna; así como grandes obras de agua, drenaje y pavimentación en la Carbonífera; la ampliación de la Ruta Fiscal en la región Norte y la modernización del bulevar de la Puerta 4 de Monclova en la región Centro.

"Para nosotros, la fórmula mágica para que las cosas se lleven a cabo es el trabajo en equipo con las y los ciudadanos, con la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y los órdenes de gobierno", reiteró.

Recordó que durante su campaña, uno de los proyectos de obra más grandes para Saltillo era la despresurización del tráfico en el periférico Luis Echeverría, por lo que se construyó la ampliación del bulevar Nazario Ortiz, y ahora se entrega la construcción del bulevar Arturo Berrueto.

"Ambas obras en las que invertimos más de 400 millones de pesos, son compromisos cumplidos de mi gobierno", señaló.

Manolo Jiménez destacó que en los primeros tres años de su administración se han invertido más de dos mil millones de pesos en grandes obras para Saltillo. Además, recordó que para los programas "En equipo le entramos" y "Aquí Vamos Gratis" en Saltillo, se invierten otros mil millones de pesos.

Destacó que en el estado, tan solo en el mes de octubre se generaron más de 12 mil nuevos empleos, y que Coahuila es uno de los cinco estados que en este año han creado más fuentes laborales para el país.

Reiteró que todas las acciones, proyectos y programas que se llevan a cabo en su administración tienen la finalidad de impactar de manera positiva en la calidad de vida de las familias de todas las regiones de la entidad.

"Hicimos un compromiso de trabajar por todas las regiones, y así lo estamos haciendo, y la mejor manera de honrar la confianza de nuestra gente, es cumpliendo, y lo seguiremos haciendo", puntualizó el mandatario estatal.

¿Cuál es la importancia del nuevo bulevar?

Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, mencionó que este bulevar se convertirá en una de las obras de conectividad vial más estratégicas de Saltillo, al ser una ruta crucial para reducir la carga vehicular que diariamente transita por el periférico Luis Echeverría.

También formará parte fundamental de una conexión estratégica con el bulevar Nazario Ortiz Garza.

Dio a conocer que se construyeron dos cuerpos de 14 metros, para dos carriles de circulación por sentido; además, dos carriles de ciclovía de dos metros cada uno. De igual manera, se construyó el entronque a nivel con el bulevar Nazario Ortiz.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, agradeció al gobernador del estado por impulsar grandes obras que transforman la vida de las familias, que mejoran la movilidad, reducen los tiempos de traslado y ofrecen mayor conectividad y seguridad a las familias de Saltillo y de Coahuila.

Destacó que la entrega de esta obra tiene un doble significado, ya que con ella se rinde un homenaje al profesor Arturo Berrueto González, cuyo nombre llevará desde hoy este bulevar en reconocimiento a su legado y a su aportación a Saltillo.

A nombre de las y los beneficiarios, Mayra Gabriela Rivera Salinas comentó que detrás de cada obra hay necesidades que fueron escuchadas, familias que serán beneficiadas y que, a partir de hoy, tendrán una mejor manera de trasladarse y realizar sus actividades cotidianas.