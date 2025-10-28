Detenidos dos hombres por robo en ranchos de Monclova

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Rural luego de ser sorprendidos con materiales presuntamente robados de ranchos en los ejidos de Monclova. Los sujetos aprovechaban las horas de la noche para sustraer láminas, tuberías y otros aditamentos de las propiedades rurales.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que el problema no estaba relacionado con el robo de ganado, sino con el saqueo de equipos y estructuras en rancherías de la región.

"Se estaba presentando una serie de robos en algunos ejidos, principalmente en el tema de aditamentos de los ranchos. Robaban láminas, tuberías y otros materiales; lo que los ganaderos pedían era más presencia de la policía", explicó.

Detalló que, gracias a los recorridos de la Policía Rural, se logró la detención de dos personas que transportaban en una camioneta varias láminas, las cuales se presume pertenecían a un rancho de la zona.

"Fue algo en lo que se estuvo trabajando; las personas fueron detectadas en el camino con el material a bordo del vehículo. En comunidades como El Oro y El Huizachal se habían reportado los robos, por lo que reforzamos la vigilancia", agregó.

López señaló que se tiene registro de al menos cuatro robos en distintos puntos rurales, y que los presuntos responsables no eran habitantes de las comunidades afectadas, sino de la zona urbana de Monclova.

"Iban durante la noche o a lugares abandonados para desmantelar techumbres y llevarse lo que encontraban", comentó el edil.

Finalmente, destacó que la Policía Rural continúa trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para fortalecer la seguridad en los ejidos y garantizar que los ganaderos y productores "se sientan atendidos y respaldados ante cualquier situación".