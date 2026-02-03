CAE PRESUNTO INGENIERO DE AHMSA EN CATEO EN MONCLOVA

MONCLOVA, COAH.- Un operativo coordinado entre corporaciones estatales y fuerzas federales culminó con un cateo exitoso y la detención de un hombre señalado como presunto responsable de delitos contra la salud, durante una acción ejecutada la noche del lunes en un sector habitacional de Monclova.

La intervención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial previamente autorizada por la autoridad competente, como resultado de labores de inteligencia sostenidas entre instancias de seguridad. El despliegue tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Silvestre Flores número 202, donde se concentró un importante dispositivo táctico para garantizar el desarrollo legal del procedimiento.

El operativo y su desarrollo

En el operativo participaron elementos de distintas dependencias, entre ellos agentes ministeriales y personal castrense, quienes establecieron protocolos de ingreso, control del inmueble y aseguramiento del perímetro, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los vecinos y del personal actuante.

Durante la diligencia fue detenido un hombre de 39 años de edad, identificado como José N, quien se encontraba al interior del domicilio al momento de la intervención. De manera preliminar, trascendió que el asegurado presuntamente laboró como ingeniero en la empresa Altos Hornos de México (AHMSA).

Sustancias aseguradas

En el interior del inmueble, las autoridades localizaron diversos envoltorios con sustancias prohibidas, los cuales fueron debidamente asegurados y embalados conforme a la cadena de custodia para su posterior análisis pericial. Hasta el momento, no se ha precisado de manera oficial el tipo ni la cantidad exacta del material incautado.

El operativo fue resguardado externamente por equipos de reacción y vigilancia, quienes mantuvieron control total del área durante el desarrollo del cateo, evitando cualquier incidente y asegurando el éxito de la diligencia judicial.

Tras concluir el procedimiento, el detenido fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica conforme a la legislación penal vigente.

Las autoridades reiteraron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia para combatir delitos de alto impacto en zonas urbanas y reforzar la seguridad en sectores residenciales del municipio.