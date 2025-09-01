Detenidos siete por robo en planteles educativos

Tras el arranque del ciclo escolar 2025-2026, la coordinación de Policía Escolar informó que un total de siete personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en delitos de robo, daños y vandalismo en distintos planteles educativos de la ciudad.

Entre las escuelas afectadas se encuentran la primaria Ignacio M. Altamirano, la Sarita Múzquiz, la María de Jesús Ceniceros de Estancias, la Apolonio M. Avilés y varios jardines de niños, donde los delincuentes sustrajeron cableado eléctrico y dañaron equipos de minisplit.

El oficial Brandon Carrizalez, coordinador de Policía Escolar, explicó que gracias a los rondines implementados por instrucciones del alcalde Carlos Villarreal y del director de Seguridad Pública, Gabriel Santos, fue posible reforzar la vigilancia en los planteles, además de inhibir más robos.

Carrizalez destacó también la participación de la ciudadanía, quienes mediante reportes de personas sospechosas alrededor de las escuelas contribuyeron a la localización de responsables. "Con el apoyo de los vecinos logramos disuadir más delitos y proceder con la detención de quienes pretendían dañar las instalaciones educativas", señaló.

Las autoridades municipales aseguraron que la vigilancia se mantendrá de manera permanente en los planteles, con el fin de garantizar espacios seguros para los estudiantes y evitar que los centros escolares se conviertan en blanco de los delincuentes.