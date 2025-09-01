Fumigación en escuela Ford 128 por presencia de garrapatas

Alumnos de la escuela primaria Ford 128 "Julia Cantú" tuvieron que abandonar las aulas a media mañana durante el primer día de clases, esto debido a la presencia de garrapatas que afectaba la institución, por lo que autoridades escolares decidieron suspender las clases mientras se realizaba una fumigación.

Karina Vázquez, madre de familia, explicó que la medida era necesaria, luego de que se detectaron perros portando garrapatas, un problema que se ha vuelto recurrente dentro de la institución.

"Comentaron que habían visto muchos perros con garrapatas y era mejor para los niños, para su seguridad fumigar, para que no haya peligro para los niños. Mañana las clases continúan normales, nada más era el día de hoy".

Dijo que tanto la Secretaría de Salud como el municipio han realizado varias fumigaciones en el plantel, así como limpieza del plantel, por lo que confían en que con esto se resuelva el problema.

Por su parte, el jefe de la 04 Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, detalló que se han realizado varias fumigaciones en la escuela, la última se realizó la semana pasada, sin embargo dijo que están evaluando la situación.

"El insecticida que estamos empleando está haciendo muy buen efecto, le pedimos mucho a los padres que mantengan limpio el patio, que no haya maleza ni hierba, lo más importante, que no traigan perros a la escuela, porque son ellos los que introducen este tipo de plagas", afirmó.

Aguilar Arocha señaló que la seguridad de los menores es prioridad y que las fumigaciones previas han reducido significativamente la presencia de garrapatas.

"No hay riesgo mientras se continúe con las medidas de prevención. Se han fumigado como unas tres veces durante las vacaciones", concluyó.