Imputado Luis Felipe busca acuerdo tras atropello con lesión permanente

En el marco de la causa penal 1447/2022, la defensa de Luis Felipe "N", acusado de atropellar a un hombre y causarle una lesión permanente en la pierna, planteó la posibilidad de celebrar un procedimiento abreviado.

Sin embargo, la pena propuesta por el Juez, de 6 años y 6 meses de prisión, fue considerada alta por los defensores, quienes anunciaron que replantearán la solicitud.

Durante la audiencia estuvieron presentes la agente del Ministerio Público, Ludivina García; la asesora jurídica de la víctima, Teresa Lugo; y los abogados del imputado, Gerardo Peña y Roberto Villarreal.

El hecho por el cual se le acusa ocurrió el 1 de enero de 2022, cuando Luis Felipe presuntamente atropelló a Jesús Ernesto, enviándolo gravemente herido al hospital, donde fue diagnosticado con una lesión permanente en una pierna.

Si bien inicialmente la reparación del daño fue estimada en 240 mil pesos, las partes buscan llegar a un acuerdo por 150 mil pesos. La propuesta de la defensa incluye un pago inicial y una mensualidad de cinco mil pesos para la víctima. Para ello, se pretende que el imputado obtenga su libertad bajo vigilancia, con el objetivo de conseguir un empleo formal que le permita cumplir con el compromiso económico.

Aunque el juez autorizó la posibilidad del procedimiento abreviado, la pena establecida no fue favorable para la pretensión de libertad del imputado, por lo que sus abogados planean una nueva estrategia jurídica que logre el beneficio de libertad condicionada, sin descuidar la reparación integral a la víctima. La resolución del caso continuará en próximas audiencias.