Detienen a Nayla Alejandra y Marisol por intento de robo en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una movilización de elementos del Departamento de Seguridad Pública Municipal se registró la tarde de ayer en la Zona Centro de la ciudad, luego de que dos mujeres fueran señaladas por un presunto intento de robo al interior de una farmacia ubicada sobre la calle Venustiano Carranza.

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió en la farmacia ubicada cerca del cruce con la calle Jesús Silva, donde personal del establecimiento solicitó la presencia de la policía preventiva tras detectar a dos jóvenes en actitud sospechosa dentro del local. Un hombre indicó que presuntamente intentaban sustraer diversos artículos del negocio.

Al arribar al sitio, los elementos municipales procedieron a realizar la revisión correspondiente y verificar los señalamientos. Las mujeres fueron identificadas como Nayla Alejandra, de 21 años de edad, y Marisol, ambas señaladas por el personal de la farmacia.

Sin embargo, durante la inspección no se les localizaron objetos sustraídos ni se logró acreditar el delito de robo en flagrancia, al no existir pruebas suficientes que confirmaran la acusación en ese momento.

Ante esta situación, los oficiales determinaron asegurar a ambas mujeres únicamente por una falta administrativa, siendo trasladadas a las instalaciones de Seguridad Pública para quedar a disposición del juez calificador en turno.

Tras el análisis del caso, la autoridad correspondiente resolvió imponerles una sanción administrativa, quedando sin efecto cualquier imputación penal relacionada con el presunto robo en el establecimiento comercial.