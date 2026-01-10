Eliud Aguirre clausura más de 20 centros de adicciones en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila ha clausurado de manera temporal más de 20 centros de tratamiento de adicciones, conocidos como anexos, debido a diversas irregularidades detectadas durante los procesos de inspección, entre las que destacan la falta de aviso de funcionamiento y la ausencia de un responsable médico para la atención de los internos.

El Secretario de Salud en la entidad, Eliud Aguirre Vázquez, informó que actualmente se tiene un padrón de aproximadamente 200 centros particulares debidamente registrados ante la Dirección de Regulación Sanitaria, de un universo de más de 400 establecimientos que habían sido identificados en el estado.

Muchos de estos centros, explicó, dejaron de operar o cambiaron de domicilio sin notificar a la autoridad correspondiente.

El funcionario señaló que las acciones de supervisión continúan de manera permanente con el objetivo de localizar, identificar y regularizar estos establecimientos, ya que una parte importante no cumple con los requisitos mínimos ni con las condiciones adecuadas para brindar atención a personas con problemas de adicción.

De igual manera, precisó que las clausuras obedecen principalmente a la falta de documentación obligatoria y a no contar con un responsable sanitario, figura que debe ser desempeñada por un médico capacitado para atender situaciones que requieren intervención profesional.

"Llevamos más de 20 centros clausurados de manera temporal; no cuentan con aviso de funcionamiento ni con un responsable sanitario, y este debe ser un médico para garantizar la atención adecuada en casos de adicciones", puntualizó.

Aguirre Vázquez agregó que en las labores de inspección participan de forma coordinada diversas dependencias, entre ellas la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, con el fin de revisar aspectos que van desde las condiciones de infraestructura hasta el respeto a los derechos humanos de las personas internas.

Finalmente, Eliud Aguirre explicó que las clausuras se mantienen hasta que los centros subsanen las observaciones realizadas por las autoridades, ya sea en materia sanitaria, legal o de derechos humanos, con el objetivo de garantizar un trato digno y seguro para quienes reciben atención en estos espacios.