DIF Coahuila apoya a Margarita Rubí con atención médica y traslado

El tratamiento médico de Margarita Rubí será gratuito gracias a un convenio entre el Gobierno del Estado y la fundación que la atenderá.

Por Gerardo Martínez - 10 enero, 2026 - 11:00 a.m.
      El Gobierno del Estado de Coahuila brindará apoyo integral a la familia de Margarita Rubí, con el fin de facilitar su traslado y garantizar la atención médica especializada que requiere para su recuperación.

      Apoyo del DIF Coahuila

      Diego Siller, coordinador regional del DIF Coahuila, se reunió el día de ayer con la familia de la pequeña, para conocer la situación y coordinar el apoyo como parte de la instrucción del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, para dar seguimiento al caso y coordinar el apoyo necesario.

      "Por indicaciones de nuestro gobernador Manolo Jiménez, tuvimos un acercamiento con la familia, a través del DIF Coahuila con el fin de atender el caso y brindar el apoyo, nada más estamos esperando las indicaciones de la fundación para definir el siguiente pasos y realizar el traslado".

      Indicó que existe un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y la fundación, con el cual el tratamiento médico que requerirá la menor será totalmente gratuito, además de brindarán apoyo para el traslado aéreo, el cual deberá realizarse bajo estrictos criterios médicos.

      Estabilidad de la paciente

      Al ser cuestionado sobre una fecha estimada, dijo que todo dependerá de la estabilidad de la paciente y las indicaciones médicas que emita la fundación, quienes son quienes marcan la pauta, por un tema de salud del paciente, de estabilidad.

      Duhi que en este momento la prioridad es el estado de salud de la niña, por lo que cualquier decisión se tomará conforme a lo que mejor convenga para su recuperación.

      Reiteró que el traslado está listo, únicamente esperan que se de la indicación en el hospital que será atendida.

