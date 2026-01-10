“No es creíble” Cuestionan al síndico por aplazar venta

Julián Torres Ávalos cuestionó las declaraciones del síndico Víctor Manuel Aguilera en torno al proceso de subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), al considerar que se están generando retrasos que perjudican directamente a los trabajadores, quienes llevan más de tres años en espera de una solución.

El exobrero señaló que el argumento de que se requiere más tiempo para garantizar seguridad y orden en el proceso no resulta creíble, ya que el síndico ha contado con el tiempo suficiente y con un equipo amplio para preparar la subasta. Afirmó que, sean o no intencionales, las acciones que prolongan el procedimiento representan un perjuicio directo para los extrabajadores, quienes ya no están dispuestos a seguir perdiendo tiempo.

¿Qué declaró Julián Torres sobre la subasta?

Torres Ávalos recordó que, de acuerdo con lo informado por el propio síndico, la subasta podría realizarse en los primeros días de marzo y que existirían al menos cinco postores en condiciones de participar. Reconoció que, aun si la empresa se vendiera en la primera subasta, los pagos no serían inmediatos, ya que posteriormente se requeriría la autorización del juez y la elaboración de un plan de pagos, lo que podría tardar alrededor de dos meses. No obstante, insistió en que esto no justifica seguir postergando el proceso.

¿Cuál es la inconformidad de los trabajadores?

Uno de los puntos centrales de la inconformidad, dijo, es que el síndico ha manifestado que los pagos se realizarán conforme a la Ley Federal del Trabajo y no al Contrato Colectivo, lo cual consideró inaceptable. “No es justo que después de 40 años de servicio se pretenda liquidar a un trabajador con alrededor de dos millones 300 mil pesos. No lo vamos a aceptar”, expresó.

Añadió que por esta razón buscan un acercamiento con la presidenta de la República, con el objetivo de que intervenga y se garantice justicia social para los trabajadores, respetando los derechos establecidos en el contrato colectivo.

Críticas a la gestión del síndico

Finalmente, Torres Ávalos criticó que mientras los trabajadores continúan sin recibir sus pagos, el equipo del síndico sigue percibiendo salarios. Señaló que incluso se han dado a conocer listas de sueldos del personal que colabora con Aguilera, pero no así el ingreso del propio síndico, quien —dijo— se ha negado a transparentar cuánto cobra, aunque estimó que se trata de un salario “muy generoso”, situación que incrementa la inconformidad entre los ex trabajadores.