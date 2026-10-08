Mató a Abel de un disparo con pistola calibre 7.65

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado lograron la localización sin vida de Abel, un joven originario del municipio de Frontera que se encontraba desaparecido desde el pasado lunes, así como la detención de Martín "N", señalado como el presunto responsable de su homicidio.

El delegado de la Fiscalía de Justicia del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que la investigación inició el martes tras recibir la denuncia por la desaparición del joven, quien salió de su domicilio la tarde-noche del lunes y no regresó.

Localización del Cuerpo

Trabajos de inteligencia realizados por la Agencia de Investigación Criminal permitieron dar con el paradero de la víctima este miércoles alrededor de la 1:00 de la tarde en una zona despoblada y con una construcción en el municipio de San Buenaventura.

Servicios periciales y elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para recabar las pruebas e integrarlas a la carpeta de investigación. La necropsia determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por un disparo de arma de fuego en la cabeza, efectuado con una pistola calibre 7.65.

De acuerdo con las autoridades, no existe un móvil aparente ni relación previa entre las personas involucradas. Ambos se contactaron y citaron en el municipio de San Buenaventura a través de una aplicación digital.

Detención del Sospechoso

La Policía Cibernética y la Agencia de Investigación Criminal hicieron uso de herramientas tecnológicas para rastrear mensajes y llamadas que permitieron identificar y detener al probable responsable.

Como parte del proceso, se ejecutó un cateo en el domicilio del detenido, ubicado en Frontera, donde se aseguró el vehículo en el que se trasladaron y otros elementos de prueba relacionados con el hecho.

Martín "N" se encuentra a disposición de la autoridad correspondiente mientras la representación social concluye la integración de la carpeta por el delito de homicidio calificado, con el fin de solicitar el mandamiento judicial y judicializar la causa.