Carlos Villarreal presenta laboratorio de semiconductores en Monclova

El Gobierno de Coahuila, el Ayuntamiento de Monclova y el Instituto Tecnológico de Monclova impulsan la formación de talento especializado en semiconductores, con una inversión inicial de 5 millones de pesos en un laboratorio.

El proyecto contempla un diplomado de 140 horas dirigido principalmente a estudiantes de nivel medio superior y superior, así como al público en general, con capacidad para beneficiar a 300 personas.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que el laboratorio permitirá fortalecer las habilidades técnicas de las nuevas generaciones y sentar las bases para atraer empresas relacionadas con esta industria.

Además, se trabaja en la creación de la especialidad en Diseño de Circuitos Integrados para nivel superior, con la intención de que el conocimiento desarrollado en el Tecnológico de Monclova pueda extenderse a otras universidades de la región.

Villarreal señaló que el proyecto representa una estrategia conjunta entre los gobiernos municipal y estatal, la Secretaría de Educación, la iniciativa privada y el sector académico para generar las capacidades que requiere la industria.

Indicó que empresas vinculadas con los semiconductores ya han mostrado interés en las capacidades de Monclova y que algunos jóvenes de la institución realizan prácticas en compañías del sector.

El diplomado contará con apoyo económico de los gobiernos estatal y municipal, mientras que los estudiantes externos cubrirán una parte del costo.

El alcalde consideró que la preparación de talento especializado permitirá fortalecer la atracción de nuevas inversiones y posicionar a Monclova como referente en la industria de semiconductores.