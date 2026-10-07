Encuentran sin vida a joven desaparecido

FRONTERA, COAH.- Abel Bernardo Castillo Peña, de 21 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 5 de octubre, fue localizado sin vida, confirmó una publicación difundida por familiares.

La noticia fue dada a conocer este miércoles por Perla Espinoza, quien informó que el joven fue encontrado sin vida y expresó su agradecimiento a las autoridades, medios de comunicación y ciudadanos que participaron en la difusión de la búsqueda.

"Ya lo encontraron sin vida", señala la publicación, en la que también se pidió respeto para la familia ante el fallecimiento del joven.

Hasta el momento se desconoce públicamente qué ocurrió con Abel después de que salió de su domicilio en el ejido La Cruz, así como las circunstancias en las que fue localizado y la causa de su fallecimiento.

Horas antes, su madre, Lidia Peña, había relatado que Abel salió de casa con la intención de acudir un momento a la plaza y regresar para cenar.

La familia había señalado que el joven dejó en su domicilio su ropa y demás pertenencias, mientras que presuntamente llevaba consigo su teléfono celular y las llaves.

Abel había sido reportado ante la Fiscalía General del Estado, que difundió una ficha de búsqueda con sus características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

La información sobre su localización sin vida fue difundida inicialmente por familiares; hasta el momento, no se cuenta con información oficial que establezca qué sucedió con el joven ni la causa de muerte.

La familia lamentó el fallecimiento y agradeció el apoyo recibido durante las horas de búsqueda.