Grupo Wittur expande su planta en Monclova con inversión de 192 millones

El alcalde Carlos Villarreal acompañó al secretario de Economía, Luis Eduardo Olivares Martínez, durante su gira de trabajo por Monclova, en la que se anunciaron proyectos de inversión y formación especializada que fortalecen el desarrollo industrial de la ciudad y preparan a las nuevas generaciones para los nuevos sectores productivos.

Como parte de esta agenda, se formalizó el anuncio de la expansión de la planta Monclova de Grupo Wittur, con una inversión de 192 millones de pesos. El anuncio fue encabezado por Giorgio Scarabello, director regional de Américas de Grupo Wittur, como parte de la estrategia de crecimiento y fortalecimiento de sus operaciones.

Durante la gira también se anunció la inversión para la creación del Laboratorio de Semiconductores del Instituto Tecnológico de Monclova, proyecto que permitirá ampliar las capacidades técnicas de estudiantes de nivel medio superior mediante un diplomado especializado y sentará las bases para la creación de la especialidad en Diseño de Circuitos Integrados a nivel superior.

Este proyecto acercará a las y los estudiantes a tecnologías de vanguardia y a los conocimientos que demanda una industria cada vez más especializada, generando nuevas oportunidades de formación y vinculación con el sector productivo.

Carlos Villarreal destacó que ambos proyectos reflejan el trabajo en equipo que se realiza con la Secretaría de Economía y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez para atraer inversiones, consolidar las empresas que ya tienen presencia en Monclova y preparar al talento que requieren los nuevos sectores industriales.

"El desarrollo económico va de la mano con la preparación de nuestras nuevas generaciones. Hoy estamos viendo cómo la confianza de empresas como Grupo Wittur se traduce en inversión para Monclova, mientras que proyectos como el Laboratorio de Semiconductores nos permiten acercar a nuestros jóvenes a nuevas tecnologías y prepararlos para los empleos que demanda la industria", señaló.

El gobierno municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación, la iniciativa privada y las instituciones educativas para impulsar la competitividad, la innovación y la llegada de nuevos proyectos que generen oportunidades para las familias de Monclova.