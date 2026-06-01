Ismael Leija exige detener extracción de maquinaria en AHMSA

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, exigió se detenga la extracción de equipos y maquinaria de Altos Hornos de México al señalar que primero debe resolverse la venta de la empresa y garantizarse el pago a miles de trabajadores afectados por la crisis de la acerera.

Ismael Leija Escalante, mencionó que resulta sospechoso que exista tanta prisa por retirar computadoras y montacargas en las instalaciones de AHMSA, cuando el proceso de venta permanece estancado. "Si ya dijeron que para julio se vende la empresa, pues que se esperen, no entiendo por qué tanto apuro en sacar esos equipos".

Indicó que la prioridad debe centrarse en destrabar el proceso legal para concretar la venta de la siderúrgica y no en permitir movimientos de bienes al interior de la planta. "Primero lo que queremos es que se destrabe ya lo de AHMSA, que la empresa se venda y que se pague lo que se adeuda a los trabajadores; ya después, que saquen lo que quieran", afirmó.

El líder sindical insistió en que la postura de los trabajadores es clara, el no permitir que salga maquinaria, mientras no exista la seguridad de que los obreros recibirán salarios caídos y finiquitos pendientes, donde dijo que una vez que la empresa sea vendida, que saquen lo que quieran.

Asimismo, cuestionó la urgencia de las empresas propietarias de algunos equipos para recuperarlos, cuando estos permanecieron dentro de la acerera durante los años que la producción ha estado detenida. "Ellos dicen que tienen equipos adentro, pero nosotros dejamos toda nuestra vida laboral ahí y no por eso andamos haciendo eso", expresó.

Aunque reconoció que existe una resolución judicial relacionada con la devolución de ciertos equipos, Leija Escalante pidió apoyo del Gobierno Federal y exista coordinación entre las autoridades involucradas para evitar tensiones entre los trabajadores.