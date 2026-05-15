IMSS demanda a AHMSA por 65 millones de pesos en Monclova

MONCLOVA, COAH – En un movimiento legal contundente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha formalizado una demanda de pago contra la empresa Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA), actualmente en proceso de concurso mercantil. La institución federal reclama una deuda que asciende a $65,087,039.60 pesos, derivado de la omisión total en el pago de cuotas obrero-patronales y aportaciones de seguridad social.

A través de un requerimiento dirigido a la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, el IMSS presentó cédulas de liquidación que detallan el incumplimiento de la siderúrgica durante los primeros meses del año 2026.

El desglose del adeudo presentado por la Dirección Jurídica del IMSS revela la magnitud de la falta de pago:

* Periodo enero 2026: Se reclama un total de $33,311,581.75 pesos por concepto de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. Esta cifra incluye una cuota omitida de $23.4 millones, recargos por casi medio millón y una multa que supera los $9.3 millones.

* Periodo febrero 2026: El monto exigido es de $31,775,457.85 pesos por omisión en cuotas obrero-patronales generales. En este rubro, la multa aplicada asciende a $8.9 millones de pesos.

La apoderada legal del IMSS, Lic. Estela Marciano Pérez, fundamentó la petición en los artículos 69 y 124 de la Ley de Concursos Mercantiles. El Instituto argumenta que, a pesar de la situación de quiebra de AHMSA, los créditos fiscales no se interrumpen y deben seguir generando actualizaciones y multas, ya que son indispensables para la operación y seguridad social de los trabajadores.

En el documento, certificado en la Subdelegación de Monclova por Luis Enrique Martínez Cedillo, se solicita expresamente que el Síndico de la quiebra efectúe el pago de estos créditos de manera inmediata, al estar plenamente determinados por el organismo fiscal.

Esta exigencia del IMSS se suma a la compleja situación financiera de la acerera, incrementando la presión sobre los activos de la empresa "quebrada" para garantizar los derechos de seguridad social que han sido omitidos de manera total en el presente ejercicio.