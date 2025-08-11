Liberan corralón municipal

Municipio libera corralón; entrega motos a sus propietarios y turna otras a la Fiscalía del Estado, con esto concluye la campaña de devolución de motocicletas que permanecían en Servicios Prima-rios, logrando devolver 27 unidades, mientras que 15 fueron puestas a disposición de la Fiscalía del Estado al contar con reporte de robo.

Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública, informó que actualmente permanecen bajo res-guardo solo 15 motocicletas y 40 vehículos.

De estos, la Fiscalía ya realizó un levantamiento, detectando que 15 motos y 8 automóviles pre-sentan reporte de robo, mientras que otros no pudieron ser reclamados por falta de documenta-ción.

“Había alrededor de 42 motocicletas y hoy solo contamos con 15; las que se entregaron fue cum-pliendo con el proceso y en tiempo y forma, cobrando una cuota mínima de 200 pesos. A final de cuentas, lo que nos interesa es no tener el aseguramiento y responsabilidad de estos vehículos”, explicó.

El funcionario recordó que, en administraciones anteriores, los costos para retirar una unidad del corralón eran elevados, lo que impedía que los ciudadanos pudieran recuperarlas.

Con este programa municipal se buscó facilitar el trámite y evitar la acumulación de unidades que, en algunos casos, llevaban más de un año retenidas.

Las motocicletas y automóviles que no fueron reclamados seguirán bajo custodia de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.