"Si algo me pasa, responsabilizo a Leija"; Afirman Hervey Valenzuela.

El líder de la resistencia en la Puerta 3 de Altos Hornos de México (AHMSA), Hervey Va-lenzuela, denunció que continúa recibiendo amenazas directas para que se retire del lugar, donde exige que se cumplan los compromisos pendientes con los trabajadores.

Valenzuela reveló que en reiteradas ocasiones ha visto vehículos extraños estacionados o cir-culando lentamente frente a su domicilio, lo que interpreta como actos de vigilancia e intimi-dación.

En un señalamiento contundente, hizo responsable al dirigente sindical Ismael Leija Escalante de cualquier daño que pudiera sufrir él o alguno de los miembros de su familia. "Quiero que quede claro: si algo nos pasa, él será el responsable", advirtió.

A pesar de la presión, Valenzuela aseguró que no abandonará la Puerta 3, y que seguirá de-fendiendo a los trabajadores frente a lo que considera un intento por callar sus reclamos.