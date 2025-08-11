Denuncian ex obreros conflicto de intereses

La inconformidad de los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) subió de tono al señalar directamente a las autoridades involucradas en el proceso legal de la empresa, acu-sando conflicto de intereses y exigencia de pagos antes de cualquier reactivación.

"Ya vemos esto como un conflicto de intereses entre la jueza y el síndico. Si ya está evaluado y tienen todo en las manos, que le den la seriedad y que no se extienda hasta noviembre o, peor, hasta el próximo año la venta de Altos Hornos de México", manifestaron.

Los inconformes reprocharon que mientras el proceso se alarga, el síndico, su hermano, los abogados y el secretario que se dice representante de los trabajadores siguen recibiendo dine-ro. "Aunque lo nieguen, mientras la empresa no se venda, ellos siguen cobrando. Esto tiene nombre y hay que seguirlo diciendo".

Aseguraron que no aceptarán que la prioridad sea la reactivación sin antes recibir lo que les corresponde. "Nosotros no queremos reactivación antes de que se nos pague. Él habla de vender y reactivar, pero nunca de pagos. Imagínese que diga: aquí están medio millón de pesos y alcance solo para cien... ¿a quién le va a convenir eso? La lucha va a seguir".