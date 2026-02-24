Carlos Villarreal Pérez preside el Día de la Bandera en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó el acto cívico conmemorativo por el Día de la Bandera en la Escuela Secundaria No. 35 "Harold R. Pape", donde se llevó a cabo la incineración del lábaro patrio en coordinación con el 105 Batallón de Infantería.

Durante la ceremonia, que fue presidida por el edil junto a integrantes del Cabildo, directores municipales y elementos de la Policía Municipal, se contó con la participación activa de alumnos y docentes del plantel.

La incineración del lábaro patrio se realizó conforme a lo establecido por la ley, bajo la dirección del teniente coronel Jorge Luis Cigarroa, comandante del 105 Batallón de Infantería.

El evento tuvo como propósito fortalecer la identidad nacional, promover los valores cívicos y reforzar el respeto hacia los símbolos patrios entre las nuevas generaciones.

En su mensaje, el alcalde expresó que es un orgullo presidir una ceremonia dedicada a honrar a la Bandera de México, símbolo que —dijo— ondea en lo más alto representando la historia, los héroes y los acontecimientos que han marcado la vida del país.

"Felicidades a nuestro Ejército Mexicano, que siempre está al pendiente de los sucesos y que por ley tiene la responsabilidad de presidir este tipo de actos con gran respeto. Agradecemos al 105 Batallón por su disposición y por trabajar de la mano con nuestras niñas, niños y jóvenes", señaló.

Destacó que incluir a los estudiantes en este tipo de ceremonias fortalece su sentido de pertenencia y orgullo, especialmente para quienes forman parte de la escolta y la banda de guerra, fomentando así el amor por México y sus símbolos nacionales.