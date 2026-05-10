Refuerzan cerco sanitario por gusano barrenador

Ante la detección de un caso positivo de gusano barrenador en el municipio de Castaños, autoridades estatales y federales intensificaron las acciones sanitarias en la Región Centro para evitar la propagación de esta plaga que afecta al ganado bovino. El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, informó que se estableció un cerco sanitario inicial de 20 kilómetros alrededor del punto detectado, así como un segundo perímetro de vigilancia de 40 kilómetros. Dentro de estas zonas, se realiza un "barrido" sanitario que consiste en revisar e inyectar preventivamente a todo el ganado para evitar que la larva del gusano se desarrolle en heridas abiertas. Explicó que, además de la aplicación de medicamentos preventivos —cuyo efecto protege por alrededor de 60 días—, ya se realizaron vuelos para la liberación de mosca estéril, una estrategia biológica coordinada con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con el objetivo de frenar la reproducción de la plaga en la región. Las acciones se llevan a cabo en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, así como con la Unión Ganadera, alcaldes y comisariados ejidales. Asimismo, participa la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de enfermedades exóticas, encargada de coordinar las brigadas sanitarias en campo. El funcionario detalló que el operativo abarca municipios como Monclova, Frontera, Cuatro Ciénegas y San Buenaventura en acciones preventivas, mientras que en Castaños se concentran los trabajos en la zona afectada. Montemayor Garza señaló que el proceso no ha sido sencillo, ya que implica un esfuerzo importante para los ganaderos, quienes deben reunir a su ganado para su revisión e inyección. Indicó que el costo por dosis ronda los 40 pesos, pero advirtió que las pérdidas por la muerte de una sola res pueden superar los 20 mil pesos. Finalmente, informó que el operativo contempla la atención de al menos 879 unidades de producción pecuaria y más de 15 mil cabezas de ganado, por lo que hizo un llamado a los productores a colaborar con las brigadas sanitarias para contener la propagación de esta enfermedad.