Acusan venta ilegal de predios en Estancias

La presunta venta fraudulenta de terrenos ejidales en el ejido Estancias de San Juan Bautista desató molestia e indignación entre los ejidatarios, luego de que una mujer identificada como Saida Araceli N, fuera vinculada a proceso por el delito de venta fraudulenta, dentro de la causa penal 275/2026.

De acuerdo con la información recabada, la acusada presuntamente vendió cinco terrenos ejidales ubicados en la parcela 262, conocida como “La Huizachada”, sin contar con autorización de los verdaderos propietarios y ostentándose como dueña legítima de dichos predios.

La víctima identificada como Flor Emilse Dávila del Río denunció los hechos tras descubrir presuntas irregularidades en la operación relacionada con los terrenos, cuyo monto supera los 200 mil pesos. Durante las investigaciones, los verdaderos dueños de los terrenos fueron entrevistados y coincidieron en señalar que jamás autorizaron a Saida Betancourt para vender los predios, situación que generó fuerte inconformidad entre los ejidatarios de Estancias de San Juan Bautista, quienes aseguran que este tipo de prácticas han afectado seriamente la confianza y patrimonio de las familias del sector.

Aunque la mujer ya fue vinculada a proceso, logró evitar la prisión preventiva justificada al comprometerse ante la autoridad judicial a reparar el daño ocasionado. Ejidatarios señalaron que actualmente el presidente del ejido, el ingeniero Juan Manuel Garza, ha sido una de las figuras que ha buscado frenar las prácticas fraudulentas relacionadas con la venta ilegal de terrenos ejidales, reforzando la vigilancia y exhortando a la población a verificar la legalidad de cualquier operación antes de entregar dinero.

Habitantes del ejido expresaron su enojo por lo ocurrido y pidieron a las autoridades actuar con firmeza para evitar que más familias sean víctimas de fraudes relacionados con terrenos, especialmente en zonas ejidales donde la documentación y posesión legal deben pasar por procesos específicos y autorizaciones oficiales.

Acciones de la autoridad

El caso continúa su curso legal mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones correspondientes. Las acciones de la autoridad judicial son cruciales para asegurar que se respeten los derechos de los ejidatarios y se eviten futuros fraudes.

Impacto en la comunidad

La comunidad de Estancias de San Juan Bautista se encuentra en alerta ante la posibilidad de que otros casos similares puedan surgir, lo que ha llevado a los ejidatarios a organizarse y exigir mayor protección de sus derechos sobre la tierra. La confianza en las instituciones se ha visto afectada, y muchos piden una revisión exhaustiva de las transacciones de terrenos en la zona.