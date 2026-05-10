CBTIS 20 firma convenio con Fundación Montemayor para servicio social

SABINAS, COAH.- El director del CBTIS 20, Eduardo Robles Mesta, informó sobre la firma de un convenio de colaboración y vinculación con la Fundación Montemayor, realizada en las instalaciones del Centro Cultural Lily y Edilberto Montemayor Seguy. En el acto protocolario estuvo presente el Doctor Rogelio Montemayor, así como personal directivo del plantel.

Se destacó que el trabajo conjunto con la fundación se realiza desde tiempo atrás y que la firma representa la formalización del acuerdo. El convenio permite que los alumnos del plantel presten su servicio social en las instalaciones, además de otorgarles acceso a los espacios y hacerlos acreedores a las becas que ofrece la fundación.

El directivo explicó que este tipo de acuerdos son importantes porque brindan espacios de formación para los jóvenes y fomentan el servicio a la comunidad. Indicó que alumnos y niños más pequeños acuden al Centro Cultural y los estudiantes del CBTIS 20 participan en apoyo a los asesores que ahí laboran, colaborando en actividades en beneficio de la localidad.

El CBTIS 20 formaliza su colaboración con la Fundación Montemayor para el servicio social.

La vinculación busca fortalecer la preparación integral de los estudiantes al involucrarlos en acciones de servicio social, al tiempo que se aprovechan las instalaciones y programas de la fundación. Se reiteró que el convenio ya operaba en la práctica y ahora quedó establecido formalmente para dar continuidad a los proyectos conjuntos.

Este convenio permitirá a los estudiantes acceder a becas y participar en actividades comunitarias.

Al concluir, se agradeció la colaboración y se exhortó a la comunidad estudiantil a mantenerse al pendiente de la información relacionada con los calendarios y actividades derivadas de este convenio.