Estudiantes de Monclova Regresan tras 'Megapuente' con Baja Asistencia

Las escuelas de educación básica en Monclova lucieron semivacías este lunes 15 de septiembre, luego de que cientos de padres de familia decidieran no enviar a sus hijos a clases, aprovechando que el martes 16 era día de descanso oficial por la conmemoración de la Independencia de México.

Aunque el calendario escolar de la SEP no contemplaba un puente, la mayoría de los planteles operaron con menos del 50 % de asistencia, lo que en la práctica convirtió la jornada en un día muerto dentro del ciclo escolar. En algunos grupos apenas se contaban unos cuantos estudiantes, situación que llevó a docentes a posponer exámenes o actividades importantes hasta el regreso total de los alumnos.

Durante un recorrido realizado en distintos planteles de Monclova, se constató la baja afluencia tanto de estudiantes como de padres de familia en los accesos a las escuelas. Los patios se observaron con recreos desangelados y aulas casi vacías, lo que confirmó la magnitud del ausentismo.

Con esta decisión de las familias, el fin de semana se extendió a cuatro días: sábado, domingo, lunes y martes. Se trató del primer "megapuente" no oficial del ciclo 2025-2026, que será recordado más como una pausa prolongada que como un día normal de clases.

Directores y maestros confían en que este miércoles 17, tras los días de descanso, los estudiantes regresen con mayor disposición para retomar el ritmo académico y avanzar con entusiasmo en sus actividades escolares.