Clínica 7 de Monclova realiza simulacro de sismo: evalúan protocolos de emergencia

La clínica 7 del Seguro Social se sumó al Día Nacional de Simulacros con un ejercicio realizado la mañana de este miércoles, en el que simuló un sismo para poner a prueba los protocolos de emergencia y la capacidad de reacción del personal.

El simulacro dio inicio en punto de las 11 de la mañana tras la activación de la alerta a nivel nacional, dando inicio al ejercicio y la movilización de las brigadas internas del nosocomio.

Como parte del ejercicio, se llevó a cabo la evacuación del personal en el Block A, así como del área de dirección, donde trabajadores desalojaron las instalaciones de manera ordenada hacia los puntos de reunión.

En esta ocasión la evacuación fue únicamente del personal médico, de enfermería y de otras áreas como laboratorio y administrativos, como parte de la capacitación que llevan ante algún siniestro, mientras que los derechohabientes permanecieron dentro de la institución.

Durante el desarrollo del simulacro, las brigadas internas asumieron tareas específicas como la coordinación de rutas de evacuación, revisión de áreas, control de accesos y verificación de que no quedaran personas al interior de los espacios desalojados.

El ejercicio permitió medir los tiempos de respuesta del personal, así como evaluar la comunicación y coordinación entre las distintas áreas que integran la unidad médica, elementos clave ante una eventual contingencia real.

Estas acciones forman parte de una estrategia nacional orientada a fortalecer la cultura de la prevención y mejorar los protocolos de actuación en centros de trabajo y espacios con alta concentración de personas, como es el caso de las unidades hospitalarias.