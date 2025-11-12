Monclova celebra el Maratón de Lectura en honor a Sor Juana Inés de la Cruz

En el marco del Día Nacional del Libro, se llevó a cabo el Maratón de Lectura en honor a Sor Juana Inés de la Cruz, evento que reunió a más de 25 bibliotecas públicas de la Región Centro, con el propósito de fomentar el gusto por la lectura y promover el talento local.

La actividad se desarrolló en la Plaza Juárez de la colonia El Pueblo, donde se instalaron módulos de lectura, stands de obsequio de libros y un espacio dedicado a cuentos y lecturas en voz alta.

En la dinámica, participaron niños de diferentes planteles educativos, quienes leyeron durante dos minutos cada uno, compartiendo fragmentos de obras literarias clásicas y contemporáneas.

El evento fue encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado, así como bibliotecarias y funcionarios municipales, quienes destacaron la importancia de fortalecer las actividades culturales en beneficio de la niñez y la comunidad.

El Maratón de Lectura de la Región fue organizado por la Coordinación Estatal de Bibliotecas, dirigida por Martha Loera, y contó con la entusiasta participación de estudiantes, docentes y promotores de lectura.

El alcalde Villarreal Pérez destacó que, en equipo con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, se continuará impulsando el desarrollo integral de las familias a través de actividades culturales, educativas y deportivas, que fortalezcan el tejido social y promuevan una comunidad más unida y participativa.