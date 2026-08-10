Diana Gámez busca ayuda en Monclova tras fallecimiento de su madre

Ante la falta de recursos para cubrir los gastos funerarios de su madre, Diana y Guillermo Gámez, junto con otros familiares, salieron a las calles de Monclova para botear y solicitar el apoyo de la ciudadanía para darle el último adiós.

Antonia, de 45 años, falleció el domingo alrededor de las 8:31 horas, luego de ocho años de padecer diabetes e hipertensión, enfermedades que incluso provocaron la amputación de uno de sus pies.

En medio del dolor por la pérdida y sin recursos suficientes para afrontar los gastos del funeral, sus familiares comenzaron a recorrer distintos sectores de la ciudad para solicitar donativos. Diana explicó que necesitan apoyo para cubrir los servicios funerarios, los gastos del panteón y la misa que su madre había solicitado. Tan solo los gastos del panteón ascienden aproximadamente a 4 mil pesos.

Aunque ya recibieron el ofrecimiento de apoyo del alcalde Carlos Villarreal para cubrir una parte de los gastos del panteón, la familia aún necesita reunir dinero para solventar el resto de los gastos. "Nos agarró en cero", expresó Diana, al señalar que la muerte de su madre los tomó por sorpresa y que no cuentan con los recursos económicos necesarios para enfrentar la situación.

Los familiares han recorrido sectores como la colonia Hipódromo y el área del Campanario, y continuarán solicitando ayuda en otros puntos de la ciudad. Los restos de Antonia se encontraban en la funeraria Latinoamericana, ubicada en el bulevar Francisco I. Madero, donde sus familiares permanecerían hasta las 14:00 horas.

Además de dinero, la familia solicita apoyo con despensas u otros alimentos debido a la situación económica que atraviesa. Quienes deseen apoyar pueden comunicarse al teléfono 866-130-44-66.

Con una colecta en mano y visiblemente afectados por la pérdida, los familiares hicieron un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para reunir lo necesario y cumplir con el último adiós a Antonia.