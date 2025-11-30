Carlos Villarreal Pérez anuncia estrategia de seguridad para diciembre en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que ya se encuentra lista la estrategia de seguridad correspondiente al mes de diciembre, la cual se implementará en coordinación con corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal.

Explicó que, con el inicio de diciembre, también comienza formalmente el operativo especial diseñado para esta temporada, mismo que ha sido preparado mediante el Consejo Ciudadano Municipal de Seguridad, donde se analizan las mejores decisiones y se fortalecen acciones diariamente.

"El operativo arranca de manera formal la próxima semana; cada corporación ha estado trabajando en lo particular, y ahora se hará el lanzamiento oficial, una vez que el Gobernador lo ponga en marcha de forma simbólica", señaló el alcalde.

El presidente municipal destacó que uno de los objetivos principales del operativo es garantizar la seguridad de las familias y de los paisanos que transitan por la región durante esta temporada.

"Se trata de preservar la seguridad, estar al pendiente del paso de los paisanos, que no surjan inconvenientes y mantener el contacto necesario para fortalecer nuestra región. Queremos que su tránsito por Coahuila sea tan seguro como en años anteriores", indicó.

Villarreal Pérez subrayó que en semanas recientes se ha trabajado intensamente para reforzar el mensaje institucional dentro de la corporación policiaca para que los elementos eviten incurrir en alguna situación por la que después podrían ser denunciados.

"Son más de 300 elementos y pueden presentarse acciones aisladas que no representan al total. Por eso es importante que se hagan las denuncias correspondientes. Tenemos los canales abiertos", afirmó.

El alcalde recordó que existe comunicación directa a través del regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, y del director de Seguridad Pública, Gabriel Santos, con el fin de fortalecer el trabajo conjunto y atender de manera oportuna los reportes ciudadanos.