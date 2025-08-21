Juez Nelson Herrera dicta resolución en caso de 'Baby Rap'

Diego René "Baby Rap", conocido luchador profesional de la región centro, fue enviado al penal de Saltillo luego de que el juez de control lo vinculara a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, dentro de la causa penal 766/2025.

El caso se deriva de una brutal riña ocurrida el pasado 13 de agosto en el domicilio del imputado, ubicado en la calle del Socorro, en la colonia Colinas de Santiago. La víctima, Néstor Alejandro Zamora Ledezma, falleció días después en el hospital, aunque los hechos fueron considerados inicialmente como intento de homicidio.

Durante la audiencia celebrada este miércoles, al concluir el plazo de duplicidad de término, la defensa del luchador presentó diversos elementos probatorios, entre ellos testimonios y videos que intentaban demostrar que Néstor había llegado armado con un desarmador y con una actitud agresiva hacia el imputado.

Una de las testigos, Anabel N., vecina de ambos, aseguró haber presenciado cómo la víctima provocaba a Diego, lo insultaba y lo retaba a salir mientras blandía el arma, un desarmador. Otro testigo, Jesús Emmanuel, relató que vio a Néstor horas antes del altercado, visiblemente deteriorado, "pálido, demacrado y con ojeras", lo cual atribuyó al consumo constante de cristal, algo que incluso habría sido confirmado por la madre de la víctima.

También se presentaron videos de cámaras de seguridad en el domicilio que muestran a Néstor llegando al domicilio con una vestimenta coincidente con la descrita por los testigos y un objeto metálico envuelto en una tela. Además en plena audiencia se pesó al imputado para demostrar que la víctima lo superaba en peso, con 40 kg, y también de mayor altura.

Sin embargo, no fue suficiente, el juez Nelson Herrera valoró las pruebas, y tras una revisión exhaustiva, determinó que el delito se configuraba como homicidio calificado, debido a que el imputado, en su calidad de luchador profesional con más de 26 años de experiencia, utilizó su conocimiento en combate para infligir daño con ventaja.

"Usted sabía someter sin ocasionar daño, pero utilizó técnicas de golpe y llave para dañar de forma mayor. Rompió el protocolo de todo luchador profesional", expresó el juez al dictar su resolución.

El juez también descartó que se tratara de un homicidio en riña, al considerar las lesiones múltiples en el cuerpo de la víctima, incluso en los tobillos, lo que indicaba un uso excesivo de la fuerza.

El Ministerio Público solicitó y obtuvo la prisión preventiva justificada como medida cautelar, además de un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria. Por ello, Diego René fue trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Saltillo, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial.