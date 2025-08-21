Refuerzo en labores de bacheo en Saltillo gracias al apoyo del Gobernador

Gracias al apoyo del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal de Saltillo incorporó nuevos camiones y maquinaria diversa para reforzar las labores de bacheo que se realizan todos los días en la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González agradeció al mandatario estatal por la adquisición de tres camiones materialistas, seis cortadoras, seis remolques y una vibro compactadora, que se suman a las tareas que se hacen en los diferentes sectores de la ciudad.

Asimismo, dio a conocer que en lo que va del año son más de 40 mil baches los que se han reparado en vialidades principales y también al interior de las colonias de nuestra capital.

Díaz González comentó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, desde el inicio de su administración el programa de bacheo ha sido constante, sin embargo, fue necesario fortalecerlo luego de los daños que dejaron las lluvias en las vialidades.

El Alcalde reconoció la labor que realizan todos los días las diferentes cuadrillas que están destinadas exclusivamente a esta labor, por esa razón se les entregaron los camiones y el equipo necesario.

Indicó que actualmente ya están operando dos camiones materialistas y que en próximos días se sumará la tercera unidad de este tipo.

Agregó que, además del bacheo, en su administración se han realizado obras de pavimentación en diversas colonias como Virreyes, Miravalle, Ricardo Flores Magón, Loma Blanca, Nueva Esperanza, por mencionar algunas.

Javier Díaz exhortó a la población para que reporte los baches que detecte en su sector o en los trayectos diarios que realiza, esto puede ser a través del Chatbot "Saltillo Fácil", en el WhatsApp 844-160-08-08.

Saltillo, con mayor seguridad vial

La Dirección de Infraestructura y Obra Pública dio a conocer que durante este jueves se realizaron diversas labores de bacheo que beneficiaron a las y los habitantes de distintos sectores de la ciudad.

Como ejemplo de esto, brigadas municipales atendieron la petición ciudadana de reparar los baches sobre la calle María del Socorro, entre la calle 22 y el bulevar Isidro López Zertuche, de la colonia Las Brisas.

De manera paralela, cuadrillas acudieron a tapar los baches que se presentaban sobre la calle Paseo del Rey, entre el bulevar José María Rodríguez y la calle Paseo de las Orquídeas.

Asimismo, para brindar mayor seguridad vial a peatones y automovilistas, el Ayuntamiento de Saltillo intervino con acciones de bacheo en el bulevar Isidro López Zertuche, en su tramo de la calle Puerto Escondido a la Carretera a Zincamex.

Además, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal municipal bacheó entre las calles Mixquic y Cerro Bello, de la colonia Federico Berrueto Ramón, al sur de la ciudad.