Carlos Villarreal Invita a la Feria de Útiles Escolares en Monclova

Con el objetivo de respaldar la economía familiar y garantizar que más estudiantes cuenten con los materiales necesarios para el inicio del ciclo escolar, el Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, invita a la ciudadanía a participar en la segunda jornada de la Feria de Útiles Escolares 2025, que se llevará a cabo en el Auditorio Salvador Kamar los días 22 y 23 de agosto en un horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

En esta ocasión más de 30 negocios locales se suman a esta iniciativa, para ofrecer descuentos especiales y precios preferenciales en apoyo a la economía familiar para este regreso a clases.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que en la primera jornada realizada el 15 y 16 de agosto en la Plaza Principal fue un éxito, y esta segunda edición busca ampliar los beneficios para que más familias tengan acceso a útiles escolares de calidad.

"Nuestro compromiso es apoyar a las familias de Monclova porque sabemos que el regreso a clases implica un esfuerzo importante, por eso generamos este tipo de alianzas con los comercios y con el Gobierno del Estado para que las niñas, niños y jóvenes tengan lo necesario para el regreso a clases. Cuando trabajamos en equipo, los resultados se ven reflejados. Agradecemos a los comercios locales por sumarse a esta causa y al gobernador Manolo Jiménez por su respaldo constante", señaló el alcalde.

El Gobierno Municipal invita a las familias monclovenses a asistir a esta segunda jornada de la Feria de Útiles Escolares y aprovechar los beneficios que se ofrecerán en una amplia variedad de productos escolares de calidad y precios accesibles, contribuyendo así a la economía familiar.

Con iniciativas como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la educación y con apoyar la economía de las familias, trabajando en equipo con el Gobierno del Estado en la implementación de programas y acciones que generan mejores oportunidades para niñas, niños y jóvenes de la ciudad.