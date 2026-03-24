Monclova: evento deportivo para ayudar a niños con implantes auditivos

Monclova, Coahuila.- Con el objetivo de recaudar fondos para cirugías e implantes auditivos dirigidos a niñas y niños con discapacidad auditiva, el DIF Coahuila, encabezado por su presidenta honoraria Liliana Salinas Valdés, puso en marcha en Monclova un juego con causa cuya taquilla será destinada a procedimientos médicos que pueden transformar la vida de menores que hoy enfrentan sordera profunda o pérdida severa de la audición.

Durante el arranque de esta actividad, Liliana Salinas explicó que actualmente existe una lista de espera de 30 personas, en su mayoría niñas y niños, que requieren una cirugía o un implante coclear o de conducción ósea, por lo que este tipo de eventos no solo promueven la convivencia familiar, sino que además permiten reunir recursos para atender una necesidad médica de alto costo. Señaló que la meta inicial es que, con lo recaudado en estos encuentros deportivos, se pueda alcanzar cuando menos para seis cirugías, y posteriormente continuar con más apoyos hasta cubrir a todos los menores enlistados.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila destacó que la prioridad de atención se define con base en criterios médicos, ya que en muchos casos las intervenciones resultan más favorables cuando se realizan entre los dos y cuatro años de edad, etapa en la que el desarrollo auditivo y del lenguaje puede tener mejores resultados. "Aquí la prioridad la van marcando los médicos para poderlas ir realizando", expresó, al subrayar que la intención es avanzar poco a poco, con responsabilidad y atendiendo primero los casos más urgentes.

Liliana Salinas también detalló que se trata de procedimientos sumamente costosos, pues en la práctica privada una cirugía de este tipo puede ascender hasta los 800 mil pesos. Preciso que el gasto más fuerte no necesariamente corresponde a la intervención quirúrgica, sino al dispositivo en sí, ya que tan solo un implante coclear puede costar entre 350 mil y 400 mil pesos, dependiendo del tipo que requiera cada menor. Aun así, reconoció el apoyo altruista de especialistas y hospitales que se han sumado a esta causa, entre ellos la doctora Montes y el doctor Covarrubias, así como sus equipos médicos, quienes han contribuido para que los costos se reduzcan y más familias puedan acceder a este beneficio.

Como parte de la jornada, Salinas agradeció la solidaridad de los clubes participantes, al señalar que estos eventos deportivos también buscan ofrecer espacios de convivencia para las familias, especialmente ahora que se aproximan las vacaciones de Semana Santa. Indicó que las actividades continuarán durante el fin de semana con la participación de equipos invitados, reiterando que toda la taquilla será canalizada a este programa de salud auditiva.

Uno de los casos que da rostro a esta causa es el de Axel, un niño de cinco años originario de Monclova, quien fue beneficiado el año pasado con su primer implante coclear. Su madre, Esmeralda Castillo, relató que su hijo presentó una pérdida total de audición de manera repentina, a pesar de que previamente escuchaba con normalidad. "Fue un proceso muy difícil, primero aceptarlo, porque él estaba bien y de un día para otro ya no escuchó. La causa sigue siendo desconocida", compartió.

Explicó que Axel requería implantes cocleares en ambos oídos, pero gracias al apoyo recibido pudo obtener el primero, lo que ya le ha permitido cambios profundos en su desarrollo. Actualmente utiliza ese implante junto con un auxiliar auditivo de alta gama y, aunque la familia continúa buscando el segundo dispositivo, los avances han sido notables. "Con uno ya le permite integrarse, relacionarse y ha tenido muy buena adaptación. Le gusta mucho usar el aparato, de hecho no se lo quiere quitar; a veces tengo que esperar a que se duerma para retirárselo, y en cuanto se levanta lo primero que pide son sus aparatos", narró.

Esmeralda describió que antes del implante su hijo se mostraba triste, apagado y aislado, pues no comprendía del todo lo que le estaba ocurriendo y evitaba que otros notaran que no escuchaba. Sin embargo, tras la cirugía y el proceso de rehabilitación, la transformación ha sido evidente. "Regresa el sonido a su vida y regresa la felicidad", expresó conmovida, al señalar que hoy Axel puede comunicarse con palabras, integrarse a la escuela y desarrollar actividades propias de su edad, algo que antes parecía detenido por la falta de audición.

La madre de familia explicó que el implante coclear no devuelve por completo la audición natural, pero sí representa una herramienta invaluable que permite al menor acceder al lenguaje, a la educación y a la convivencia social. Añadió que Axel continúa en terapia permanente, ya que el cerebro debe adaptarse a escuchar a través de los estímulos eléctricos que transmite el dispositivo. Actualmente cursa el tercer grado de preescolar y está próximo a ingresar a primaria, con mejores condiciones para enfrentar su desarrollo escolar y emocional.

Finalmente, Esmeralda Castillo aseguró que ver a tantas personas reunidas para apoyar este tipo de causas le genera esperanza, no solo por su hijo, sino por otras familias que atraviesan por la misma situación. "Sé lo difícil que es este proceso y me da muchísimo gusto saber que otros niños también van a poder acceder a esta herramienta, porque es algo muy costoso", señaló, al agradecer la solidaridad de quienes participan en estos eventos, convencida de que cada apoyo puede significar una nueva oportunidad para que un niño vuelva a escuchar.