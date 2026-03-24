Excremento de paloma daña cúpulas de la Catedral de Santiago Apóstol

SALTILLO, COAHUILA.- La Catedral de Santiago Apóstol de Saltillo enfrenta un deterioro constante en sus cúpulas, siendo el excremento de paloma el principal factor de daño, de acuerdo con el párroco Juan Manuel Ledezma.

El sacerdote explicó que, aunque el recinto ha sufrido afectaciones por fenómenos meteorológicos, como las granizadas registradas en mayo de 2024, el impacto cotidiano de las aves representa actualmente el mayor problema para la conservación del edificio histórico. "Es exagerado el número de excremento que retiramos cada 15 días de toda la superficie de la catedral", señaló. Esta acumulación, detalló, no solo ensucia la estructura, sino que obstruye los sistemas pluviales y acelera el desgaste de los materiales, algunos de los cuales datan de hace más de 300 años.

Ledezma indicó que la cúpula presenta un deterioro generalizado. "Te puedo decir que es toda la cúpula, el 100% está comprometido en diferentes niveles", afirmó, al referirse a los elementos arquitectónicos conocidos como "caracoles", que muestran daños visibles tanto por el paso del tiempo como por la presencia constante de aves. Además, el problema se agrava por la reproducción de palomas en la zona. El párroco mencionó la presencia de cientos de huevos, pichones e incluso aves muertas en la cúpula, lo que incrementa los trabajos de limpieza y mantenimiento no previstos.

Aunque se han realizado intervenciones recientes, como el recubrimiento del tambor de la cúpula con apoyo de un seguro de bienes nacionales, el sacerdote subrayó que la situación requiere atención permanente y acciones conjuntas, ya que el control de la fauna urbana no depende únicamente de la parroquia. A pesar de las afectaciones, aclaró que la estructura del inmueble no representa riesgo de colapso y se mantiene segura para los visitantes. No obstante, hizo un llamado a la ciudadanía de Saltillo a contribuir en el cuidado del recinto, evitando tirar basura o dañar sus instalaciones.