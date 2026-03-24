Roban sagrario y Santísimo Sacramento en Capilla de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La Diócesis de Saltillo informó sobre el robo del sagrario y del Santísimo Sacramento ocurrido durante la madrugada del lunes en la Capilla Divina Misericordia, perteneciente a la Parroquia de San Miguel, en Saltillo.

De acuerdo con el comunicado firmado por el obispo diocesano, Hilario González García, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 horas, cuando personas desconocidas sustrajeron de manera indebida el sagrario junto con las hostias consagradas.

El prelado calificó lo ocurrido como una “violación al lugar sagrado” y un “sacrilegio contra las Sagradas Especies Eucarísticas”, conforme a lo establecido en el Código de Derecho Canónico.

Asimismo, advirtió que, en caso de identificarse al responsable y ser católico, incurriría en excomunión automática, conforme a la normativa eclesiástica vigente.

Como consecuencia del incidente, la capilla permanecerá cerrada al culto público desde el 24 de marzo y hasta la celebración de un acto de reparación litúrgica, que será presidido por el propio obispo el sábado 28 de marzo a las 19:00 horas.

La diócesis hizo un llamado a la población para colaborar en la recuperación de los objetos sustraídos, solicitando que cualquier información sea reportada directamente a la parroquia. También exhortó a los fieles a intensificar la oración y realizar actos de desagravio, además de reforzar la seguridad en los templos.

El documento fue validado por el secretario canciller, Jesús Arturo Galeana Sánchez, quien dio fe del contenido del comunicado.