DIF Coahuila refuerza prevención de adicciones en la región

Ante el aumento en los casos de consumo de sustancias y su relación con la violencia al interior de los hogares, el Gobierno del Estado reforzará durante este año las estrategias de prevención de adicciones a través del DIF Coahuila, con acciones dirigidas principalmente a niñas, niños, jóvenes y familias.

La directora de Programas Sociales del organismo, Ivonne Espinosa Torres, informó que se intensificará la campaña Vive Libre sin Drogas, la cual comenzó a implementarse en 2025 y que ha permitido detectar la dimensión de esta problemática en las diferentes regiones de la entidad.

Explicó que uno de los hallazgos más preocupantes es la relación directa entre el consumo de drogas y la violencia intrafamiliar, donde gran parte de los conflictos que se presentan en los hogares, están relacionados con el consumo de sustancias.

Para enfrentar esta problemática, el DIF estatal trabaja de manera conjunta con las distintas dependencias y programas enfocados en fortalecer la cultura de la paz y la prevención entre la población.

Entre las acciones se mantienen capacitaciones en escuelas dirigidas a estudiantes, docentes y personal de instituciones públicas, con el fin de formar mediadores de paz que ayuden a reducir los conflictos familiares.

Señaló que aunque no se cuenta con una cifra específica de casos detectados, el diagnóstico muestra que la problemática está presente en cada una de las regiones del estado y en todos los niveles socioeconómicos.

Asimismo, advirtió que el consumo de drogas ya se ha identificado entre menores de edad, en donde se detectan casos desde los 13 años, por lo que es importante reforzar las acciones de prevención.

Explicó que cada caso es atendido de manera particular, porque algunos menores reciben seguimiento psicológico, mientras que otros requieren ser canalizados a algún centro de rehabilitación certificados.

En este proceso también participan dependencias estatales que supervisan los centros de atención para garantizar que operen bajo las normas adecuadas y brinden un servicio de manera segura.

Mencionó que ciudades con mayor población, como son Torreón y Saltillo, concentran un mayor número de casos y centros de rehabilitación, por lo que ahí también se refuerzan las estrategias de prevención.