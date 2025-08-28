Mavi Sosa comparte mañana especial con adultos mayores

En un ambiente de alegría y convivencia, la presidenta del DIF Municipal, Mavi Sosa, celebró el Día del Abuelo con los adultos mayores del Asilo de Ancianos de Monclova, donde compartió una mañana especial acompañada de música, baile y emotivos mensajes.

La primera dama acudió en representación del alcalde Carlos Villarreal Pérez, y transmitió el compromiso de la administración municipal de velar por la integridad de los adultos mayores y continuar impulsando acciones que mejoren su calidad de vida.

"Gracias por la invitación y gracias a su presidenta, la señora Doris Aguilar, y al Patronato por su incansable entrega. Siempre es un placer compartir momentos tan significativos con nuestros adultos mayores", compartió Sosa tras la celebración.

Las abuelitas y abuelitos disfrutaron de actividades recreativas como canto, baile y dinámicas que fortalecieron la convivencia con el personal del DIF. Posteriormente compartieron una comida en honor a su día.

El DIF Monclova reiteró su compromiso de seguir trabajando en programas y estrategias enfocados en el bienestar integral de los adultos mayores, reconociendo su experiencia, aportación a la sociedad y el valor que representan dentro de las familias monclovenses.