DIF Monclova lanza programa de Bodas Comunitarias 2026 para parejas

Con el objetivo de fortalecer a las familias y brindar certeza jurídica a las parejas, el DIF Municipal, en coordinación con el DIF Coahuila y el Gobierno Municipal de Monclova, lanzó la convocatoria para el programa Bodas Comunitarias 2026.

Se informó que esta iniciativa está dirigida a parejas que desean formalizar su unión, ofreciendo la oportunidad de contraer matrimonio civil a bajo costo y con el respaldo de las instituciones estatales y municipales.

La recepción de documentos se llevará a cabo del 15 de enero al 10 de febrero, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde, en las instalaciones del DIF Monclova, ubicadas en la calle General Bravo, en la Zona Centro, a un costado del Hospital DIF.

Entre los requisitos para participar se encuentran: ser mayor de 18 años, presentar acta de nacimiento actualizada, identificación oficial (INE) de ambos contrayentes en original y copia, CURP, constancia de asistencia al Taller de Orientación Prenupcial y exámenes prenupciales, los cuales contarán con precio especial en el Hospital DIF.

En caso de ser viudo o divorciado, se deberá anexar copia del acta correspondiente. La documentación deberá entregarse en un sobre amarillo tamaño oficio y el costo de participación es de 100 pesos, como cuota de recuperación.

Las autoridades exhortaron a las parejas interesadas a consultar los requisitos completos en el flyer oficial y a acudir a las oficinas del DIF Monclova para recibir orientación personalizada. Para mayores informes, se encuentra disponible el teléfono 866 631 32 08.

Con este programa, el Gobierno del Estado, el DIF Coahuila, el DIF Monclova y la Presidencia Municipal de Monclova refrendan su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan el núcleo familiar y promuevan el bienestar social.