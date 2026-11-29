Con la participación de alrededor de 120 negocios, principalmente encabezados por mujeres, el DIF Monclova realizará el Mercadito Navideño el próximo 19 de diciembre, un espacio gratuito para promover los emprendimientos locales y ofrecer opciones de regalos para esta temporada.

Mavi Sosa, presidenta del DIF Monclova, informó que la actividad se llevará a cabo en Coahuila, Texas, en un horario de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.. Explicó que este mercadito se organiza únicamente dos veces al año y que la edición de diciembre será la última de 2026. Está dirigido a negocios establecidos que buscan exhibir y comercializar sus productos, pero también darse a conocer entre los consumidores.

La convocatoria contempla alrededor de 120 expositores. Hasta la mañana del viernes se tenían 95 negocios inscritos y quedaban 10 espacios disponibles, por lo que invitó a las interesadas a registrarse mediante el enlace publicado en la página de Facebook del DIF. Destacó que la participación es completamente gratuita y que el organismo proporciona la logística y organización del espacio, además de presentaciones artísticas para atraer a más visitantes.

Sosa señaló que se busca ofrecer un mercadito con una presentación profesional y ordenada, por lo que se solicita a las participantes utilizar mesas y manteles uniformes para mantener una imagen organizada. Entre los productos y servicios que podrán encontrar los visitantes se encuentran bolsas, joyería, pasteles, crepas, perfumes y velas, entre una amplia variedad de opciones para realizar las compras navideñas y apoyar a los negocios de Monclova.