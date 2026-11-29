Con el propósito de llevar alegría y momentos de convivencia a niñas y niños de sectores vulnerables, la Dirección de Seguridad Pública, a través de Proximidad Social, prepara entre ocho y diez posadas navideñas en distintas colonias de Monclova.

Tania Ibarra, directora de Proximidad Social, informó que estas actividades forman parte de las acciones de acercamiento con las familias para ofrecer a los menores espacios de sano esparcimiento durante la temporada decembrina.

Como parte de los preparativos, jóvenes que participan en el grupo Aplícate elaborarán 18 piñatas que serán utilizadas en los festejos y otras serán donadas a Casa Galilea, con el propósito de compartir también con los niños que reciben atención en este hogar.

La funcionaria explicó que actualmente trabajan con cuatro grupos de participantes, quienes durante las próximas tres semanas realizarán actividades de manualidades para fabricar las piñatas.

Detalló que las sesiones comenzaron a las 11:00 de la mañana los lunes y miércoles, mientras que los martes y jueves se desarrollan a las 14:00 horas.

Finalmente, señaló que las posadas se llevarán a diferentes sectores de Monclova, principalmente donde se concentra población en condiciones de vulnerabilidad, para que los niños puedan disfrutar de un momento de alegría, convivencia y diversión durante la Navidad.