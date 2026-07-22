DIF Monclova convoca a donaciones de mochilas para estudiantes vulnerables

Con el objetivo de apoyar a estudiantes en situación vulnerable y contribuir a que inicien el próximo ciclo escolar con los materiales necesarios, el DIF Monclova y la Secretaría de Educación (SEDU) pusieron en marcha la Colecta de Mochilas y Útiles Escolares, invitando a la ciudadanía a sumarse mediante la donación de artículos escolares.

La campaña permanecerá vigente del 20 de julio al 25 de agosto de 2026, periodo durante el cual se recibirán mochilas nuevas o en buen estado, así como todo tipo de útiles escolares que posteriormente serán entregados a niñas, niños y jóvenes que requieran este apoyo.

Las autoridades informaron que el centro de acopio se encuentra en el Departamento de Educación, ubicado en calle Zaragoza número 195-A, donde las donaciones podrán entregarse de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

La colecta busca fortalecer la participación ciudadana y fomentar la solidaridad entre la comunidad, permitiendo que más estudiantes cuenten con las herramientas básicas para desarrollar sus actividades académicas desde el inicio del ciclo escolar.

El DIF Monclova y la Secretaría de Educación hicieron un llamado a la población, empresas, instituciones educativas y organizaciones civiles para participar en esta iniciativa, destacando que cada donativo representa una oportunidad para que un estudiante continúe su formación en mejores condiciones.

Las dependencias organizadoras señalaron que cualquier aportación, sin importar su tamaño, contribuirá a beneficiar a menores y jóvenes que enfrentan dificultades para adquirir el material escolar necesario.