Aclaran directivos de AHMSA retiro de Francisco Correa

Directivos de Altos Hornos de México aclararon que Francisco Correa, quien se desempeñó como gerente de Seguridad Industrial, decidió concluir voluntariamente su etapa laboral después de 34 años de servicio para disfrutar de su jubilación, como él mismo lo expresó.

A lo largo de su trayectoria, Correa se distinguió por su honestidad, responsabilidad y compromiso con la empresa.

En esta etapa particularmente difícil, desempeñó sus funciones con profesionalismo y dedicación, atendiendo las necesidades de su área pese a la escasez de recursos y a la limitada disponibilidad de personal.

Aclaración sobre el retiro de Francisco Correa

Ante las versiones difundidas sobre su salida, los directivos precisaron que su retiro no corresponde a un despido ni obedece a las investigaciones relacionadas con faltantes de equipo en las instalaciones.

Vincular su decisión con estos hechos, sin elementos que sustenten esa relación, genera una percepción equivocada y afecta injustamente su reputación.

Quienes conocen su trabajo consideraron necesario hacer esta aclaración, en reconocimiento a sus años de servicio y en defensa de una trayectoria que merece respeto.