Discriminan a niña autista

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una familia sufrió discriminación en Pizzas Klein Juárez, donde el mesero no permitió que una niña de 11 años de edad, que presenta este padecimiento, ingresara con unas papas fritas aun y cuando se ofrecieron a pagar y consumir en el lugar.

El 2 de abril se conmemora el día Mundial de Concienciación tras la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo,

Daniela Zapata narró lo que su hermana Ana Zapata, su esposo y sus hijas vivieron en Pizzas Klein no con la intención de afectar el negocio, pero sí con el afán de crear conciencia en la población.

Explicó que su sobrina es autista y normalmente consume papas fritas, galletas saladas, totopos, por mencionar algunos de los pocos alimentos que ella come, llegaron a Pizzas Klein, el mesero le dijo que no podía estar ahí con las papas, por lo que el padre de la niña le explica que es una niña con autismo que es lo único que come, pero mencionó que el resto de la familia iba a consumir y sí había algún problema pagaba por ingresar alimentos para su hija.

"El mesero dijo que no que no se podía, que eran reglas del lugar, mi cuñado le explicaba que siempre acuden a comer ahí que nunca habían tenido ese problema, pero él se aferró a que no y optaron por irse, después mi hermana que es muy tranquila, me habló llorando y me platicó lo que les pasó, no es posible que en estos tiempos aun exista gente así", comentó Daniela Zapata.

Por eso publicaron lo ocurrido en sus redes sociales y se dieron cuenta que no es la primera vez que esto sucede, pues más usuarios de Facebook comentaron que pasaron por lo mismo y que también tenía un hijo con autismo.

"Yo entiendo que haya reglas como en cualquier lugar, pero con niños como mi sobrina no debería ser así, yo sé que muchos niños entran por chiflazon o por ahorrarse, pero mi sobrina no es como cualquier otra niña", comentó.

Lo que hicieron fue marcar a la sucursal, pero el gerente no estaba por lo que la encargada atendió e reporte, pidiendo una disculpa, después se comunicó el gerente de la sucursal Madero donde sí dejaron pasar a la familia, pues otra de sus sobrinas le encanta la pizza.

En eso estaban, cuando se encontraron con una pareja, la niña no habla, hace ruidos constantemente, aplaude, se toca los oídos, notaron que la pareja se cambió de lugar con tal de no ver a la pequeña.

"Mi hermana le dice a mi cuñado, no te pongas triste, él le dijo es que ya son dos veces en un mismo día, hace falta crear conciencia en la sociedad para poder entender a los demás niños", comentó Daniela Zapata.