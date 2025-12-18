Marco Ramón advierte sobre impacto en ventas de gasolineras

A diferencia de otros años, la temporada decembrina no ha traído el repunte esperado en el tránsito de paisanos por el estado, situación que ya impacta de manera directa en las ventas de las gasolineras y en las proyecciones financieras de cierre de año del sector.

Marco Ramón, empresario gasolinero, informó que en los últimos días se ha registrado una disminución considerable en el paso de connacionales, cuando estas fechas representan uno de los periodos de mayor actividad.

"Hemos visto mucho menos flujo de paisanos que están acudiendo a las instalaciones, no sabemos a qué se deba, esperamos que a partir de hoy o mañana se refleje el movimiento, pero hasta ahora la cantidad ha bajado considerablemente".

Aunque todavía no se cuenta con cifras comparativas con años anteriores, reconoció que el comportamiento actual se encuentra por debajo de lo habitual, lo que genera incertidumbre en el sector ante la cercanía del cierre anual.

"Sería cuestión de revisar los números de otros años para ver el impacto, pero sin duda se está viendo un menor número de paisanos, esperamos que en estos días se comience a ver una mayor derrama económica y durante la próxima semana, que es cuando se presenta lo más fuerte".

Señaló que la llegada de paisanos es fundamental para las finanzas de las gasolineras, ya que permite enfrentar compromisos como el pago de aguinaldos y otros gastos propios de fin de año.

"Es una derrama muy importante, la esperamos todo el año porque nos ayuda a nivelar nuestras finanzas y cumplir con todas las obligaciones que tenemos como empresas, por lo que la falta de paisanos si nos afecta de manera considerable".

Consideró que las políticas migratorias implementadas en Estados Unidos podrían estar influyendo en la reducción del flujo de paisanos, aunque confió en que se trate de una situación temporal.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que se brinde apoyo y un trato adecuado a los connacionales durante su paso por el estado, a fin de incentivar su tránsito y estancia por la región.