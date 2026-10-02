Disminución del 25% en el sector taxista de la Región Centro por competencia digital

La actividad del sector taxista en la Región Centro registra una disminución cercana al 25 por ciento, principalmente por la falta de circulante y menor movilidad de pasajeros, indicó el secretario general de la Federación de Transportistas de la CTM.

Javier Hernández del Ángel informó que en la actualidad existe una caída en la demanda del servicio de transporte, debido a la poca movilidad y la competencia que existe con los servicios de plataforma.

Mencionó que existe una disminución de circulante, por lo que las familias cuidan el gasto y priorizan otros aspectos, por lo que el servicio de taxi registra una fuerte disminución en la demanda.

Hernández del Ángel estimó que la movilidad de los taxis ha disminuido alrededor de 25 por ciento, lo que se ha incrementado ante la competencia que generan los servicios de transporte mediante plataformas digitales, que también ha impactado la actividad de los taxis tradicionales.

El dirigente transportista señaló que esta competencia se mantiene como una problemática para los concesionarios y operadores del transporte tradicional, en un contexto de menor movimiento económico.

La situación, agregó, no es exclusiva de este año, sino que se arrastra desde tiempo atrás y ha afectado de manera sostenida la actividad del transporte.

Al ser cuestionado sobre la crisis de AHMSA y la ausencia de actividad económica como factores que han repercutido en el sector, Hernández del Ángel sostuvo que se trata de una problemática acumulada.