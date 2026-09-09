Enfrentan disputa ejidal por extracción de lama

EJIDO LA MOTA, COAH.- Un conflicto por la posesión de tierras en el ejido La Mota derivó en la intervención de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes solicitaron a las partes involucradas acudir ante el Ministerio Público de la Villa de Palaú para atender la situación legal.

José Ángel Moreno Niño, comisariado del ejido, explicó que la problemática se originó debido a que Gerardo N., quien se ostenta como representante de la Cooperativa La Conquista, se encontraba extrayendo lama con maquinaria pesada de un predio que, aseguró, pertenece a los campesinos de la comunidad.

"Nos hicimos presentes en el perímetro y dialogamos con el ciudadano, quien no pertenece a la comunidad de La Mota y quien siempre se ha dedicado a hacernos daño", señaló Moreno Niño.

Agregó que, la disputa por las tierras tiene cerca de 30 años y continúa sin resolverse, pese a que existe un litigio ante los tribunales agrarios de la federación.

Origen del Conflicto por las Tierras

El comisariado afirmó que Gerardo N., quien presuntamente se ostenta como representante de la Cooperativa La Conquista, organización que, según dijo, está dada de baja desde los años 60, cuenta con escrituras que lo acreditarían como propietario de varias hectáreas, pero el entrevistado sostuvo que dichos documentos son falsos. En contraste, aseguró que el ejido cuenta con escrituras que datan de 1941.

Moreno Niño indicó que alrededor de 60 ejidatarios se han visto afectados por esta situación y destacó que, pese al conflicto, no se ha llegado a la confrontación física, afortunadamente.

Señaló que los campesinos exigen se les deje trabajar en dicha área de donde permiten el acceso a un pequeño propietario para extraer material (lama) del lugar que les pertenece a los verdaderos ejidatarios.

Situación Actual y Litigios

Explicó que esta situación se ha venido agravando nuevamente desde hace aproximadamente dos meses y que el conflicto se encuentra en los tribunales agrarios de Monterrey, donde existen diversos peritajes sobre el caso.

Tras los hechos registrados durante la mañana del miércoles, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Fiscalía General del Estado, intervinieron y solicitaron a ambas partes trasladarse ante el Ministerio Público de Palaú, donde se trataría el conflicto.