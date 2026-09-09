Avanza proyecto ferroviario en Coahuila: María Bárbara Cepeda

SALTILLO, COAH.-La identificación de predios para el proyecto ferroviario entre Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe registra un avance de entre 60 y 70 por ciento, informó María Bárbara Cepeda, Secretaria de Vinculación Ciudadana y Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva de Coahuila.

La funcionaria explicó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) continúa con la definición del proyecto ejecutivo y el trazo, mientras avanza en la identificación y negociación de los predios requeridos.

Avance del proyecto ferroviario

Respecto a las terminales y estaciones, señaló que el fallo ya fue emitido, pero el proyecto se encuentra en una etapa inicial. Actualmente, la prioridad está en los primeros 15 kilómetros del recorrido.

A partir de ese punto, agregó, comenzará el trabajo social en las zonas urbanas, mediante mesas de trabajo y acercamientos con las familias que pudieran tener alguna afectación por el derecho de vía.

“Estamos buscando nosotros que no haya afectación”, afirmó Cepeda.

Explicó que, si el desarrollo de la obra llegara a afectar algún predio, el proceso de reubicación correspondería al Gobierno Federal.

El Gobierno de Coahuila, dijo, dará acompañamiento a la Federación y establecerá contacto con las familias. Para ello, la próxima semana trabajará en equipo con diputados para identificar las colonias que pudieran enfrentar alguna afectación y explicar a sus habitantes la ruta del proyecto.

Identificación de predios y trabajo social

Cepeda aclaró que todavía no existe un censo definitivo de terrenos afectados, debido a que el proyecto ejecutivo y el trazo siguen en proceso de elaboración.

“Conforme van avanzando, van viendo cuál es la afectación y se van acercando ahí con ellos”, explicó.

Sobre la estación de Saltillo y la posibilidad de construirla frente al antiguo edificio, cerca de Emilio Carranza, la funcionaria dijo no contar con información definitiva al respecto.

Indicó que el proyecto contempla esa zona y que se utilizará parte del predio existente, además de considerar una estación amplia.

Por otra parte, la Secretaría mantiene acciones de vinculación con empresas para acercar servicios públicos a sus trabajadores.

Cepeda informó que continúa el trabajo con Mejora Coahuila mediante el programa “Mejora tu Empresa”, con brigadas en centros laborales. Hace un par de semanas, una jornada en General Motors atendió a más de 500 empleados.

Las brigadas acercan trámites y servicios relacionados con placas, licencias, actas de nacimiento y salud, entre otros.

La funcionaria también informó que trabajan en proyectos con Arca Continental y que la próxima semana entregarán un donativo de mochilas nuevas, aportadas por varias empresas, para el regreso a clases.

Proyectos de electricidad sustentable

Sobre el proyecto para llevar electricidad sustentable a comunidades, Cepeda señaló que este estaba relacionado con Iberdrola, pero no proporcionó mayores detalles durante la entrevista.