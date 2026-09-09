Gobernador Manolo Jiménez Salinas critica el Pase Turístico de Nuevo León

SALTILLO, Coahuila — El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, cuestionó la validez constitucional del Pase Turístico implementado por el gobierno de Nuevo León para regular el tránsito de vehículos foráneos, al señalar que la medida podría vulnerar el derecho al libre tránsito y perjudicar a miles de automovilistas que se desplazan diariamente entre ambas entidades por motivos laborales, comerciales, médicos y educativos.

El mandatario estatal manifestó que en un principio su administración consideró el anuncio como una broma, argumentando que no se ha realizado un análisis exhaustivo sobre los lineamientos del programa. Jiménez Salinas enfatizó la importancia de revisar cómo operará la normativa, especialmente para quienes viajan frecuentemente desde la región de Saltillo hacia la zona metropolitana de Monterrey o utilizan el Aeropuerto Internacional de Monterrey sin ser residentes del estado vecino.

Acciones de la autoridad

A las críticas del Ejecutivo coahuilense se sumaron integrantes del Congreso de Coahuila. La diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo presentó un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades neoleonesas la modificación de las reglas operativas, con el objetivo de distinguir a los conductores recurrentes de los residentes permanentes y evitar afectaciones asociadas al límite de 30 días anuales para vehículos con placas externas.

Por su parte, el legislador Gerardo Aguado Gómez señaló que la regulación no resuelve los problemas estructurales de movilidad ni el congestionamiento vial en la zona metropolitana regiomontana. El diputado advirtió que el trámite podría desincentivar el turismo, impactar la actividad económica regional y obligar a los usuarios a modificar sus rutas habituales de traslado.