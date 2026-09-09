Cuestionan obreros listas de créditos laborales

MONCLOVA, COAHUILA.- Obreros cuestionaron que las listas de créditos laborales se hayan publicado en tres ocasiones sin presentar cambios, por lo que esperan que sean depuradas antes de que avance el proceso de venta.

José Luis Morales, integrante de la mesa directiva del grupo de defensa laboral, señaló que la propuesta de los trabajadores ha sido depurar las listas en las que aparecen créditos que consideran fuera de la realidad.

Como ejemplo, mencionó casos en los que aparecen personas con créditos de varios millones de pesos. "Ya van tres veces que se publican y no cambian en nada las listas", señaló Morales.

Demandas de los trabajadores

El trabajador indicó que esperan que la jueza haya tomado cartas en el asunto y que las listas finalmente sean presentadas de acuerdo con lo que consideran correspondiente. Agregó que los trabajadores continúan esperando justicia laboral y que el pago se realice conforme a la ley de quiebra.

Sobre las reuniones que Julián Torres Ávalos mantiene en la Ciudad de México con la jueza, Morales explicó que se realizaron para revisar las propuestas planteadas a los acreedores antes de la venta.

De acuerdo con lo informado por Torres Ávalos, no hubo objeciones entre los acreedores, por lo que los trabajadores confían en que el proceso pueda destrabarse y que la venta se concrete el día 25.

Morales aseguró que los trabajadores no han perdido la confianza en quienes llevan las gestiones y recordó que llevan tres años enfrentando esta situación. Señaló que el principal interés de los obreros es que el proceso avance, especialmente por los compañeros que permanecen sin trabajo, sin una pensión o sin un empleo fijo.

"En estos cuatro años nadie les ha llevado comida a su casa. Ellos son los que han tenido que batallar para llevar el sustento a sus familias", expresó.

Respecto a la movilización anunciada por los trabajadores, confirmó que la marcha continúa en pie y adelantó que sería el día 19, aunque el recorrido dependerá del número de personas que participen.

Movilización y objetivos

Explicó que, si se reúne un contingente importante, caminarán por el bulevar Pape hasta la Plaza de los Mariachis; si la participación es menor, la movilización partiría de Las Garzas hacia la plaza principal. Morales hizo un llamado al Gobernador del Estado y al Gobierno Municipal para que acompañen a los trabajadores en la movilización.

Aclaró que el objetivo de la marcha no es provocar disturbios ni manifestarse contra las políticas gubernamentales, sino generar una sinergia que permita destrabar el conflicto y encontrar una solución. "Queremos hacer una sinergia para que se destrabe ya este problema", afirmó.