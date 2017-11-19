Distractor: supuestos hombres armados

Al dispararse los reportes de supuestos hombres armados donde la policía nunca encuentra a nadie, el director de Seguridad Pública Victorino Reséndiz sospecha que pudiera tratarse de un distractor inventado por los ladrones para tener ocupados a las corporaciones. Fue el jueves cuando se presentó un reporte de balacera en el bar Bonanza, al parecer hubo un incidente en el interior que se manejó de manera hermética, cuatro hombres salieron de ahí a medianoche se fueron a su vehículo pero antes accionaron en tres ocasiones un arma al aire y se fueron.

El Director explicó que hay testigos de que era un arma corta, mencionó que no fue que balacearon en el bar y que el reporte era de cuatro jóvenes de aspecto “Jr” dos de complexión robusta y dos delgados.

Antes de esto se presentó un reporte de hombres armados en el “Mostacho” que tampoco fueron localizados, Seguridad Pública también ha recibido reportes de una camioneta blanca, una Ford doble cabina en la que han visto gente armada pero no se han detectado.

A esto se le suma una supuesta balacera en un restaurante el pasado viernes en la que tampoco se detectó a los responsables.

“Estuvimos buscándolos pero no los encontramos, hemos llegado a pensar que se trata de una distracción de la corporación, saben que estamos alerta y nos quieren destantear pero estamos en rondines constantes”, comentó el Director.

Señaló que están en alerta permanente para evitar este tipo de situaciones que asustan a la ciudadanía, incluso la noche del viernes hicieron un operativo en bares y cantinas en coordinación con Ingresos, Alcoholes y servicio médico, no hubo novedad.

Además instalaron el operativo antialcohol en donde cinco vehículos fueron asegurados y una persona detenida, tres personas consignadas por robo y daños culposos, cuatro accidentes, 57 hombres, una mujeres y tres menores de edad detenidos por faltas administrativas.