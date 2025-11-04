Docentes de Región Centro Incapacitados por Dengue Hemorrágico

El maestro Viviano Amaya, enlace de Previsión Social con el ISSSTE por parte de la Sección 5 del SNTE, confirmó que varios docentes de la Región Centro se encuentran incapacitados y hospitalizados a consecuencia del dengue, entre ellos cuatro con diagnóstico de tipo hemorrágico.

"Estamos al pendiente y por parte de la Sección Quinta ya ha habido algunos docentes que se han incapacitado por esta cuestión del dengue", indicó Amaya, quien precisó que los afectados reciben atención médica en el Hospital del Magisterio, perteneciente a la Sección 38 del sindicato.

De acuerdo con la información proporcionada, cuatro maestros presentan dengue hemorrágico, mientras que otros casos corresponden al tipo clásico, todos ellos bajo observación médica.

Amaya explicó que los contagios se han presentado principalmente en Monclova y municipios cercanos, y reiteró el llamado a reforzar las medidas preventivas dentro de los planteles, como eliminar criaderos de mosquitos, mantener limpios los patios y acudir de inmediato al médico ante síntomas como fiebre o dolor muscular.

"Es importante que los maestros no se confíen; el dengue está presente y debemos cuidarnos, sobre todo porque las incapacidades afectan la dinámica en las escuelas", señaló.

El enlace de la Sección 5 reiteró que el sindicato mantiene comunicación constante con los docentes afectados y con las autoridades del sector salud para dar seguimiento a su evolución.